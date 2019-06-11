HABER

Seyir halinde giden otomobil bir anda alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 10:43 | Son Güncelleme

Sakarya TEM otoyolunda seyir halinde giden otomobil bir anda alev aldı.

Seyir halinde giden otomobil bir anda alev aldı

Sakarya TEM otoyolunda seyir halinde giden otomobil bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Olay, gece saatlerinde TEM otoyolu Akyazı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan R.R idaresindeki 34 NG 800 plakalı otomobil henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Aracında çıkan dumanları gören araç sürücüsü aracını emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Seyir halinde giden otomobil bir anda alev aldı

Seyir halinde giden otomobil bir anda alev aldı

Seyir halinde giden otomobil bir anda alev aldı

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Tekirdağ’da iş yerinin camları kırıldıTekirdağ’da iş yerinin camları kırıldı
(Özel ) Hırsızlar kabloları kesince market çalışanları içeride mahsur kaldı(Özel ) Hırsızlar kabloları kesince market çalışanları içeride mahsur kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.