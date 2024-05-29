'Seyir halinde giderken gelip arkadan vurdu' Milletvekilinin içinde bulunduğu otomobille kamyonet çarpıştı! 56 yaşındaki kadın hayatını kaybetti 'Bizi arayan soran olmadı'

Dumlupınar Bulvarı Temelli mevkiinde dün akşam saatlerinde Ankara yönüne giden AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ın içinde bulunduğu otomobil, aynı yöne giden Yaser Onaran yönetimindeki kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan iki araç, bariyerleri aşarak 100 metre arayla dereye yuvarlandı. Kazada kamyonetteki İlknur Doğan (56) hayatını kaybederken, yanında bulunan yeğenleri Mehmet Eren, Fatma Ünal ve sürücü Yaser Onaran ile milletvekili Ahmet Kılıç ve otomobil sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan milletvekili Ahmet Kılıç ve diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

'YENGEMİ CAMLARI KIRARAK ÇIKARDIK'

Evli ve 3 çocuk annesi İlknur Doğan, bugün Sincan ilçesine bağlı Temelli beldesinde ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazadan yaralı kurtulan ve tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra cenazeye katılan Mehmet Eren, Temelli'den Sincan ilçesine giderken otomobilin araçlarına çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi. Eren, "Çevredekiler yardım etmeye geldi, kaç kişi olduğumuzu sordular. 4 kişi olduğumuzu söyledik. Fakat teyzemi aracın içerisinde göremedik. Yardıma gelenler 3 kişi olduğumuzu söylediler. Aracın içerisi su dolmaya başlamıştı, çevredekilerin yardımı ile camları kırdık. Yengemin boğazına kadar su dolmuştu, boğulmaması için camları kırarak çıkardık. Daha sonra teyzemi arabanın dışında bulduk. Yengemin belinde ve ayaklarında kırıkları var. Ağabeyimin vücudunda yaralar var. Kazayı görenler bize çarpan otomobilin ne süratle gittiğine şahit oldular. Biz şeridimizde 90 kilometre hızla giderken kaza oldu. Teyzem yola çıkarken, 'Ben araçtan korkarım, yavaş sür' dedi. Ağabeyim de 'Ben TIR'da çalıştığım için 90'ı geçmem' dedi. Buradan öyle çıktık, başımıza bu geldi. Herhangi bir korna sesi duymadık" dedi.

"SEYİR HALİNDE GİDERKEN GELİP ARKADAN VURDUĞUNU YEĞENLERİMDEN VE KAZAYI GÖRENLERDEN ÖĞRENDİK"

İlknur Doğan'ın ağabeyi Müjdat Sucu ise "Biz karşı taraftan sadece bir telefon edip başsağlığı dilemelerini ve 'Bir ihtiyacınız var mı' demelerini bekliyorduk. Cenazemizi defnettik, şu ana kadar bizi arayan soran olmadı. Nihayetinde bu bir kazadır. Onlara da bize de geçmiş olsun. Şu anda çok üzgünüz. Biz karşı tarafın kim olduğunu bilmiyoruz. Seyir halinde giderken gelip arkadan vurduğunu yeğenlerimden ve kazayı görenlerden öğrendik. Karşı tarafta ölü ve yaralı var mı onu da bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





