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Seyir halinde kalp krizi geçiren sürücü tırı boş alana sürdü

23.01.2021 16:15 | Son Güncelleme:
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Seyir halindeyken kalp krizi geçiren tır sürücüsü trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atmamak için tırı boş alana sürdü.Aksaray’da seyir halindeyken kalp krizi geçiren tır sürücüsü Mehti A.

Seyir halindeyken kalp krizi geçiren tır sürücüsü trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atmamak için tırı boş alana sürdü.
Aksaray’da seyir halindeyken kalp krizi geçiren tır sürücüsü Mehti A. (65) trafikteki diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye atmamak için 68 HN 799 plakalı tırı boş alana sürdü. Diğer araç sürücüleri tarafından fark edilen olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri kalp krizi geçiren tır sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tır kabininde ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra kabinden alınarak sedyeye taşındı. Ardından ambulansa bindirilen sürücü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan tır sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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