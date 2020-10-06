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Seyir halinde takla atan aracın sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 10:59 | Son Güncelleme

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabilirken, kazada sürücü yaralandı.Alınan bilgilere göre, Bilecik’ten İstasyon Mahallesine seyir halindeki 34 PGV 19 plakalı otomobil sürücüsü Elif Nur.

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabilirken, kazada sürücü yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik’ten İstasyon Mahallesine seyir halindeki 34 PGV 19 plakalı otomobil sürücüsü Elif Nur. B. (27), TOKİ rampalarına geldiği esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak durabildi. Yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, araç çekici yardımı ile olay yerinden çekildi. Bilecik-Bozüyük karayolu trafik ekiplerince kontrollü bir şekilde verilirken, aracın çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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