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Seyir halindeki ambulansın alev alev yanması kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 10:48 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de seyir halinde olan bir ambulans, aniden çıkan yangınla alevler içinde kaldı.

Küçükçekmece’de seyir halinde olan bir ambulans, aniden çıkan yangınla alevler içinde kaldı. Ambulans içerisindeki oksijen tüplerinin de patladığı yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Tem otoyolu İkitelli mevkii yan yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Faruk Bayhan yönetimindeki 34 UF 3642 plakalı ambulans seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri gören ambulans çalışanları hemen araçtan çıkarak durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm ambulansı sararken, bu sırada ambulans içerisinde bulunan oksijen tüpleri büyük bir gürültüyle patladı. Patlama dolayısıyla panik yaşanırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olay da şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ambulans kullanılamaz hale geldi.

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