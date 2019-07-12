HABER

Seyir halindeki araç alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 16:15 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde seyir halinde olan aracın motor kısmından yangın çıktı.Edinilen bilgiye göre Zonguldak-Bartın Karayolu üzerinde Çaycuma istikametinden Gökçebey istikametine doğru seyir halindeyken Perşembe ışıklarına yaklaştığı sırada Pınar Ö.’ye ait 67 AAE 986 plakalı aracın motor kısmından çıkan dumanlar aniden alev topuna döndü.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde seyir halinde olan aracın motor kısmından yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak-Bartın Karayolu üzerinde Çaycuma istikametinden Gökçebey istikametine doğru seyir halindeyken Perşembe ışıklarına yaklaştığı sırada Pınar Ö.’ye ait 67 AAE 986 plakalı aracın motor kısmından çıkan dumanlar aniden alev topuna döndü. Sürücü hemen otomobilini kenara çekip Çaycuma itfaiyesinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtan çıkan yangını kontrol altına alarak soğutma işlemi yaptı. Korku dolu anlar yaşayan sürücü bir süre sonra sakinleşti. İtfaiyenin araştırması sonucu yangının LPG yakıtından kaynaklandığı belirtildi.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
‘Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetiminde’ 31 sürücüye 10 bin 851 TL ceza kesildi‘Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetiminde’ 31 sürücüye 10 bin 851 TL ceza kesildi
Hatay’da feci trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralıHatay’da feci trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Fenerbahçe transfer resmen açıkladı

Fenerbahçe transfer resmen açıkladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.