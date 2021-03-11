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Seyir halindeki araç alev aldı

11.03.2021 15:27 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hafif ticari kamyonet seyir halindeyken alev aldı.Olay, 13.00 sularında Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hafif ticari kamyonet seyir halindeyken alev aldı.
Olay, 13.00 sularında Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Prof. Muammer Aksoy Caddesi istikametinden Belen istikametine seyir halinde olan M. A. idaresindeki 16 JT 322 plakalı hafif ticari kamyonetin motor bölümünden dumanlar yükseldi. Sürücü M. A. durumu fark ederek hemen aracını durdururken 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede aracın iç kısmına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yanan araca müdahale ederek soğutma çalışmalarını tamamladı. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken kamyonet çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

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