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Seyir halindeki araç alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 23:16 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta seyir halindeyken alev topuna dönen araç, kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesi Yeni Mahalle Barbaros Caddesi üzerinde Arif Çıtak idaresindeki 67 ZZ 963 plakalı araç seyir halindeyken torpidonun altından dumanlar çıkmaya başladı.

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Zonguldak’ta seyir halindeyken alev topuna dönen araç, kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesi Yeni Mahalle Barbaros Caddesi üzerinde Arif Çıtak idaresindeki 67 ZZ 963 plakalı araç seyir halindeyken torpidonun altından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, durdurduğu araçtan indi. Bir anda alev alan araç, adeta alev topuna döndü. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren Çıtak ise yanmaktan saniyelerle kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Seyir halindeki araç alev alev yandı

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