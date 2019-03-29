HABER

Seyir halindeki araç alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 06:22 | Son Güncelleme

 KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç alev alev yandı.

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA) - KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç alev alev yandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Keskin ilçesi Kırıkkale-Kayseri Karayolu'nda meydana geldi. Burhan Kelen'in kullandığı 27 P 3019 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı. Alevleri gören sürücü, hızlı bir şekilden aracı durdurup terk etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu araçtaki yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, yangının söndürülmesiyle tekrar ulaşıma açıldı. Yangın sonucu araç, kullanılmaz hale geldi.

FOTOĞRAFLI

Bebeğine serenat yapan baba mest ettiBebeğine serenat yapan baba mest etti
Kırklareli'nde kayıp başvurusu yapılan 11 yaşındaki Zeynep öldürülmüş olarak bulunduKırklareli'nde kayıp başvurusu yapılan 11 yaşındaki Zeynep öldürülmüş olarak bulundu
Başkentte 2 katlı hurda deposu kül olduBaşkentte 2 katlı hurda deposu kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Olay yaratan 'Damadımın cinsel organı kızımı öldürdü' iddiası!

Olay yaratan 'Damadımın cinsel organı kızımı öldürdü' iddiası!

Seçime 3 gün kala 24 Haziran seçimini bilen şirketten son anket!

Seçime 3 gün kala 24 Haziran seçimini bilen şirketten son anket!

'Çocuğu da vurun delil kalmasın!'

'Çocuğu da vurun delil kalmasın!'

Avlu dizisinde flaş ayrılık!

Avlu dizisinde flaş ayrılık!

ABD Senatosu'ndan yeni Türkiye tasarısı

ABD Senatosu'ndan yeni Türkiye tasarısı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Elazığ'da sunucunun şüpheli ölümü

Elazığ'da sunucunun şüpheli ölümü!

Sızıp kaldığı kütüphanede kimse uyandıramadı, sandalye ile dışarı çıkarıldı

Kütüphanede şaşkına çeviren olay! Sandalye ile çıkarıldı...

Yeni medya çocuk psikolojisini ve aile ilişkilerini nasıl etkiliyor?

Yeni medya çocuk psikolojisini ve aile ilişkilerini nasıl etkiliyor?

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.