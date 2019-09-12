HABER

Seyir halindeki araç alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 17:39 | Son Güncelleme

Denizli’de seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenden ötürü alev alev yandı.

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Denizli’de seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenden ötürü alev alev yandı. Aracın şoförü ise yanan araçtan kendisini son anda dışarı atarak canını kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 1072 Sokak üzerinde meydana geldi.
Yaşar Y., idaresindeki 20 UA 857 plakalı otomobilin seyir halindeyken ön kaput kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü otomobilin yol kenarına park ederek araçtan dışarı çıktı. Bu esnada dumanlar yerini alevlere bıraktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü. Maddi hasarla atlatılan yangın anı ise amatör bir kamera tarafından görüntülendi.
Ölen ya da yaralanın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Seyir halindeki araç alev alev yandı

PARTNER Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız! Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız!
HDP önündeki eylemde 10'uncu gün (6)HDP önündeki eylemde 10'uncu gün (6)
Sivas’ta 21 kilo kaçak tütün ve bin adet makaron ele geçirildiSivas’ta 21 kilo kaçak tütün ve bin adet makaron ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.