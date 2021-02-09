Seyir halindeki araç cayır cayır yandı

Diyarbakır’da bir otomobil, seyir halinde iken motor kısmı alev aldı. Sürücü, cayır cayır yanan araçtan atlayarak kurtuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Dicle Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 59 PF 585 plakalı otomobil, seyir halinde iken aniden motor kısmı alev aldı. Sürücü cayır cayır yanan araçtan atlayarak kurtulurken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

