HABER

Seyir halindeki araca kurşun isabet etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 15:32 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da seyir halindeki bir aracın tavanına kurşun isabet etti.Olay, Afyonkarahisar Gazlıgöl beldesinde meydana geldi.

Seyir halindeki araca kurşun isabet etti

Afyonkarahisar’da seyir halindeki bir aracın tavanına kurşun isabet etti.
Olay, Afyonkarahisar Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre beldede seyir halindeki kamyonet tipi bir aracın tavanından kurşun girdi. O sırada arka koltukta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Olay sonrası polis ekiplerine haber veren araç sahibi kurşunu polise teslim etti. Kurşunun kim ya da kimler tarafından atıldığının tespit edilmesi için balistik incelemesi yapılacağı bildirildi.

Seyir halindeki araca kurşun isabet etti

Seyir halindeki araca kurşun isabet etti

Seyir halindeki araca kurşun isabet etti

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
İş yerine kilitlediği kız çocuğuna istismar şüphelisine yeniden gözaltıİş yerine kilitlediği kız çocuğuna istismar şüphelisine yeniden gözaltı
Yamula Barajı'nda 2 bin 600 metrelik kaçak misina ağı ele geçirildiYamula Barajı'nda 2 bin 600 metrelik kaçak misina ağı ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.