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Seyir halindeki aracının kapısında dans eden sürücüye 5 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 15:36 | Son Güncelleme

Adana’da hareket halindeki aracının kapısını açıp dans ederken görüntülenen sürücü, "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak"tan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.Caddede, hareket halindeki aracının kapısını açıp dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan sürücü İslam Sönmez.

Seyir halindeki aracının kapısında dans eden sürücüye 5 ay hapis

Adana’da hareket halindeki aracının kapısını açıp dans ederken görüntülenen sürücü, "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak"tan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Caddede, hareket halindeki aracının kapısını açıp dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan sürücü İslam Sönmez. 31 Ekim 2018 tarihinde gözaltına alındı.,
Hakkında adli işlem başlatılan İslam Sönmez’e "tehlikeli şerit değiştirmek"ten bin 2 lira, "emniyet kemeri kullanmamak"tan 108 lira para cezası uygulandı. Sürücüye ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten de ehliyetine el konuldu.
21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İslam Sönmez, arkadaşına şaka ve komiklik olsun diye aracının kapısını açıp ayakta dans ettiğini söyledi. Sönmez, 15 kilometre hızla gittiğini, trafiği tehlikeye sokma gibi bir hareketinin olmadığını ileri sürdü.
Mahkeme, sanık İslam Sönmez’i "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra sanığın cezası, duruşmadaki iyi hali nedeniyle 5 aya indirildi.
Hakim, daha önce işlediği bir suçtan da 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan sanığa, verdiği hapis cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirmedi.
İslam Sönmez’e verilen hapis cezası, Adana Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanırsa cezaevine gönderilecek.

Seyir halindeki aracının kapısında dans eden sürücüye 5 ay hapis

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