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Seyir halindeki araçta dans eden sürücü gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 18:13 | Son Güncelleme

İzmir'de üstü açık otomobiliyle Konak Tüneli'nden geçtiği sırada ayağa kalkıp müzik eşliğinde oynadığı görüntüsü sosyal medyada paylaşılan sürücü adliyeye sevk edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de üstü açık otomobiliyle seyir halindeyken ayağa kalkıp müzik eşliğinde dans eden sürücü gözaltına alındı.

Video paylaşım sitesinde Konak Tüneli'nde seyreden üstü açık otomobildeki sürücü ile yanındaki kişinin ayağa kalkıp oyun havaları eşliğinde dans ettiği görüntülerin paylaşılması sonrası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis, görüntülerden tespit ettiği 35 BTU 18 plakalı otomobilin sürücüsü Batuhan Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde söz konusu eylemi eğlence amaçlı gerçekleştirdiğini, böyle bir sonuçla karşılaşacağını düşünmediğini, bunun kendisine iyi bir ders olduğunu söylediği öğrenildi.

Batuhan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından "trafiği tehlikeye düşürmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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