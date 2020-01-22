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Seyir halindeki dolmuş şoförünün kafasına tabanca kabzasıyla vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 21:31 | Son Güncelleme

Denizli’de, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir şahıs hareket halindeki dolmuşun şoförünün kafasına tabancanın kabzasıyla vurdu.

Denizli’de, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir şahıs hareket halindeki dolmuşun şoförünün kafasına tabancanın kabzasıyla vurdu. Yaralanan şoförün kullandığı dolmuş kontrolden çıkarak otomobile çarparken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 20 M 0248 plakalı minibüs ile şehir içi ulaşım yapan Fatih D., yolcu almak üzere duraktan çıkarak seferine başladı. Bu sırada dolmuşa binen ve Fatih D. ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen Halil İbrahim S. (33) isimli şahıs araca bindi. Ardından ön koltukta oturan yolcuyu kaldıran şahıs daha sonra Fatih D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil İbrahim S., yanındaki tabancayı çıkararak kabzası ile Fatih D.’nin kafasına vurarak darp etmeye başladı. Fatih D., aldığı darbeler ile aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıkarak 20 AAV 510 yol kenarındaki araca çarparak durabildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü
İkili arasındaki kavga dolmuştan sokağa taştı. Aracın dışında da bir süre kavga eden ikiliye çevredekiler müdahale ederek ayırmaya çalıştı. Halil İbrahim S., yaşanan arbededen faydalanarak kaçmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Halil İbrahim S.’yi olay yerinden bir kaç yüz metre ileride yakaladı. Gözaltına alınan şahıs ardından emniyete götürüldü.

Dolmuşun kontrolden çıkması güvenlik kamerasında
Olayda yaralanan Fatih D. ise 112 Acil servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olay ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dolmuşun seyir halindeyken bir anda yavaşladığı ardından yol kenarındaki araca çarptığı gözleniyor. Sonrasında ise çevredekiler olay yerine doğru koşarak kavgaya müdahale ediyor.
Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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