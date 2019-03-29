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Seyir halindeki hafif ticari araç, alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 10:22 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmı, belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Seyir halindeki hafif ticari araç, alev alev yandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmı, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, araç, kullanılamaz hale geldi.
Osmancık- Kamil yolunda, Hasan Kartal (62) yönetimindeki hafif ticari aracın motor bölümü, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kartal ve yanındakiler, araçtan inerek, alevlerden son anda kurtuldu. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Hafif ticari araç, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Seyir halindeki hafif ticari araç, alev alev yandı

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