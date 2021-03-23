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Seyir halindeki iki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

23.03.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da meydana gelen iki ayrı olayda, seyir halindeki 2 otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sepetçioğlu Sokak üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 37 AAD 913 plakalı Tofaş marka otomobil, seyir halinde iken yangın başladı.

Kastamonu’da meydana gelen iki ayrı olayda, seyir halindeki 2 otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sepetçioğlu Sokak üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 37 AAD 913 plakalı Tofaş marka otomobil, seyir halinde iken yangın başladı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede tüm aracı kapladı. Otomobilde bulunan 5 kişi, araçtan duman çıkması üzerine durdurarak kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek yanan aracı söndürdü.
Bir diğer yangın ise Kastamonu-Taşköprü karayolunda Şeker Fabrikası mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki sürücüsü ve markası öğrenilemeyen otomobil, aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevlere teslim olan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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