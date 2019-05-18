Seyir halindeki kamyondan inşaat demirleri düştü

SİİRT (AA) - Siirt'te seyir halindeki kamyonun kasasında bulunan demir balyaları yola düştü.
Alınan bilgiye göre, Hatay'dan Siirt'e yük taşıyan Azat Gültekin yönetimindeki 72 AAC 322 plakalı kamyonda bulunan inşaat demirleri, Siirt Kurtalan kara yolu 6. kilometrede yola savruldu.
Polis, balyalar halindeki demir yığınlarının düştüğü yolda trafik tek şeritten sağlandı. Demirlerin kaldırılması sonucu yol ulaşıma yeniden açıldı.
İnşaat demirlerinin kasadan taşması ve birbirine bağlanan demirlerin kopması sonucu düştüğü öğrenildi.
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