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Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 12:41 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev aldı.Olay Orhaniye Mahallesi Merpa pazarı önünde meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev aldı.
Olay Orhaniye Mahallesi Merpa pazarı önünde meydana geldi. Cengiz L. idaresindeki 16 KDS 54 plakalı kamyonet seyir halinde iken aniden alev aldı. Araçtan duman ve alevlerin yükseldiğini gören sürücü, kamyoneti yol kenarına çekip aşağı indi. Kamyonetin yandığı gören bazı esnaflar yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale edip söndürdü. Yangın sonucu kamyonetin ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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