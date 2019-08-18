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Seyir halindeki kamyonet lastikleri alev alarak devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 23:44 | Son Güncelleme

Denizli’de lastikleri alev alan kavun yüklü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.

Seyir halindeki kamyonet lastikleri alev alarak devrildi

Denizli’de lastikleri alev alan kavun yüklü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, kamyonetteki etrafa saçılması sonrası Denizli-Antalya karayolunun bir bölümü yaklaşık 20 dakika ulaşıma kapalı kaldı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Serinhisar ilçesi çıkışında meydana geldi. Zekeriya Verimcek idaresindeki 20 P 2244 plakalı kavun yüklü kamyonetin 2 lastiği seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden bir anda alev aldı. Ardından kontrolden çıkan kamyonet yol ortasına devrildi. Kamyonetin kasasındaki kavunlar ise etrafa saçıldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, 112 Acil servis ve Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın lastiklerinden çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Ardından itfaiye erleri yola savrulan kavunların toplanmasına yardım istedi. Sağlık ekipleri de yaralanan sürücü Verimcek’e müdahale etti. Denizli-Antalya karayolunun, Denizli’ye istikametine olan yolda ise trafik etrafa dağılan kavunlar yüzünden yaklaşık 20 dakika durdu. Kavunların temizlenmesinin ardından yoldaki trafik normal seyrine döndü.
Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Seyir halindeki kamyonet lastikleri alev alarak devrildi

Seyir halindeki kamyonet lastikleri alev alarak devrildi

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