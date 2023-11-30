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Seyir halindeki kamyonetin kapağı yolda yürüyen kadının başına çarptı! O anlar kamerada...

30.11.2023 23:38 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Kozan ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Seyir halindeki bir kamyonetin açılan arka kapağı yolda yürüyen Leyla Umutlu’nun (42) başına çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, plakası öğrenilemeyen kamyonetin sürücüsü kaçtı. O anlar güenlik kamerasına yansıdı.

Seyir halindeki kamyonetin kapağı yolda yürüyen kadının başına çarptı! O anlar kamerada...

Olay, ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi’ndeki üstün Sokak’ta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan bir kamyonetin arka demir kapağı açıldı. Açılan kapak bu sırada ailesiyle birlikte sokakta yürüyen Leyla Umutlu’nun başına çarptı.

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Talihsiz kadın çarpmanın etkisiyle yere yığılırken plakası öğrenilemeyen kamyonetin sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Umutlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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