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Seyir halindeki kamyonun tekerleği fırlayıp iş yerine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, seyir halindeki kamyondan fırladığı tahmin edilen tekerlek, kapalı olan bir iş yerinin kepengini kırıp, içeri girdi.

Seyir halindeki kamyonun tekerleği fırlayıp iş yerine girdi

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, seyir halindeki kamyondan fırladığı tahmin edilen tekerlek, kapalı olan bir iş yerinin kepengini kırıp, içeri girdi.
İzmir- Ankara Karayolu kenarında hurda araç alım- satımı yapan Arif Gürbüz, bu sabah iş yerine geldiğinde kepengin kırık olduğunu fark etti. Gürbüz, daha sonra da bir tekerleğin kırılan kepengden dükkanına girdiğini gördü. Tekerleğin, seyir halindeki bir kamyondan fırladığı tahmin ediliyor.

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Seyir halindeki kamyonun tekerleği fırlayıp iş yerine girdi

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