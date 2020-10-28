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  4. Seyir halindeki kasksız motosikletli, elindeki alkol bardağıyla böyle görüntülendi

Seyir halindeki kasksız motosikletli, elindeki alkol bardağıyla böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 28.10.2020 11:17 | Son Güncelleme

Antalya'da, elinde içki dolu bardakla seyir halinde olan, kasksız motosiklet sürücüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı. Motosikletli, görüntü çektiğini anladığı kadının kamerasına gülerek, bardağı gösterdi.

Muratpaşa ilçesinde trafik yoğunluğuyla bilinen Gazi Bulvarı'nda motosiklet sürücüsü, elinde içki dolu bardakla yola çıktı.

ELİNDE ALKOL DOLU BARDAKLA İLERLEDİ

Başında kaskı da takılı olmayan sürücü, tek eliyle motosikleti kullanırken diğer eliyle de içki dolu bardağı tuttu. Yoldan araçlarıyla geçenler, elinde içki bardağı ile giden motosiklet sürücüsünü görünce tepki gösterdi.

KAMERAYA BAKARAK GÜLDÜ

Bu sırada görüntü çeken, bir araçtaki kadın yolcu, şaşkınlık içinde "Allah'ım" derken, kasksız sürücü de motosikletinden kadının kamerasına gülerek, bardağı gösterdi.

(DHA)

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