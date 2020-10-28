Seyir halindeki kasksız motosikletli, elindeki alkol bardağıyla böyle görüntülendi

Muratpaşa ilçesinde trafik yoğunluğuyla bilinen Gazi Bulvarı'nda motosiklet sürücüsü, elinde içki dolu bardakla yola çıktı.

ELİNDE ALKOL DOLU BARDAKLA İLERLEDİ

Başında kaskı da takılı olmayan sürücü, tek eliyle motosikleti kullanırken diğer eliyle de içki dolu bardağı tuttu. Yoldan araçlarıyla geçenler, elinde içki bardağı ile giden motosiklet sürücüsünü görünce tepki gösterdi.

KAMERAYA BAKARAK GÜLDÜ

Bu sırada görüntü çeken, bir araçtaki kadın yolcu, şaşkınlık içinde "Allah'ım" derken, kasksız sürücü de motosikletinden kadının kamerasına gülerek, bardağı gösterdi.

(DHA)

