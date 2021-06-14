Seyir halindeki kuryenin motoru alev topuna döndü

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir M., idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken bir anda alev aldı.

Yangını fark eden sürücü hemen motosikletinden inse de ayağının yanmasına engel olamadı. Motosikletin alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇEVREDEKİ ESNAF TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ambulansa alarak hastaneye götürdü. Yanan motosiklet ise, çevredeki esnaf tarafından söndürüldü. Daha sonra bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri ise, motosikletin yeniden yanmaması için soğutma çalışması gerçekleştirdi.

KURYE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Emir M.’nin bir çiğköfte dükkanında kurye olduğu ve motosikletini yeni aldığı öğrenildi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. (İHA)



