HABER

Seyir halindeki lojistik kamyonu alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 14:41 | Son Güncelleme

Isparta’da bir lojistik firmasına ait kamyonda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 13.00 sıralarında Demirköprü mevkiindeki 26 Şubat Şehitler Parkı önünde meydana geldi.

Seyir halindeki lojistik kamyonu alev aldı

Isparta’da bir lojistik firmasına ait kamyonda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 13.00 sıralarında Demirköprü mevkiindeki 26 Şubat Şehitler Parkı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Antalya istikametinden Isparta merkezine seyreden Şaban Özcan yönetimindeki 07 DCM 95 plakalı gıda maddesi yüklü lojistik kamyonunun motor kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Durumun haber verilmesiyle olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.
Olay sonrasında gazetecilere açıklama yapan sürücü Özcan, aracın yandığını fark edince hemen kamyonunu yolda durdurarak itfaiyeye haber verdiği belirterek, "Kendimi zor dışarı attım. Kendimde bir şey yok. Arabada hasar var. Kendimizi kurtardığımıza şükrediyoruz" dedi.

Seyir halindeki lojistik kamyonu alev aldı

Seyir halindeki lojistik kamyonu alev aldı

Seyir halindeki lojistik kamyonu alev aldı

Seyir halindeki lojistik kamyonu alev aldı

Deniz çekilince ortaya çıktı! MuhteşemDeniz çekilince ortaya çıktı! Muhteşem
Elektrikli bisikletten düşen talihsiz adam 7 günlük yaşam savaşını kaybettiElektrikli bisikletten düşen talihsiz adam 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Bursa'da PKK'nın gençlik yapılanması üyesi 15 kişi adliyedeBursa'da PKK'nın gençlik yapılanması üyesi 15 kişi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.