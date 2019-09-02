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Seyir halindeki LPG’li otomobil alev aldı, faciadan dönüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 12:15 | Son Güncelleme

Gaziantep‘in İslahiye ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında başlayan yangın büyük hasara yol açarken, alevler LPG tankına ulaşmadan itfaiye tarafından söndürüldü.Olay, İslahiye merkez Çamlıca Mahallesi Muammer Güler Caddesi’nde meydana geldi.

Seyir halindeki LPG’li otomobil alev aldı, faciadan dönüldü

Gaziantep‘in İslahiye ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında başlayan yangın büyük hasara yol açarken, alevler LPG tankına ulaşmadan itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay, İslahiye merkez Çamlıca Mahallesi Muammer Güler Caddesi’nde meydana geldi. Yabancı uyruklu Feyruz Ahmed (67) idaresindeki 31 MA 4126 plakalı araçta yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü Feyruz A. ve yanında bulunan oğlu Ahmed A. (16) kendilerini dışarıya zor attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle olası bir facianın önüne geçilmiş oldu. Otomobildeki yangın LPG tankına sıçramadan söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede yangının motor kısmındaki tüp kaçağından çıktığı tespit edildi.

Seyir halindeki LPG’li otomobil alev aldı, faciadan dönüldü

Seyir halindeki LPG’li otomobil alev aldı, faciadan dönüldü

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