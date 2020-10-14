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Seyir halindeki mobilya yüklü kamyonet yanarak kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 22:55 | Son Güncelleme

Adana’da seyir halindeki bir kamyonet, kasasında taşıdığı mobilyaların alev alması sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Adana’da seyir halindeki bir kamyonet, kasasında taşıdığı mobilyaların alev alması sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin dışarıdan atılan sigara izmaritten kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç İkizler Köprüsü’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mobilya tamirat firmasında çalışan Muhammet Fatih Yorulmaz, 31 FG 419 plakalı kamyonetin kasasına müşterisine teslim etmek üzere mobilya yükledi. Yola çıkan Yorulmaz, kamyonetin kasasından alevlerin yükseldiğini görmesi üzerine sağa çekip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada kasada başlayan yangın aracın şoför mahalline kadar sıçradı.
Aracın yandığı bölgeye gelen itfaiye ekipleri 10 dakikalık çalışma sonucunda yangını söndürdü. Yangın sonucunda koltuklar kül olurken araçta kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye erleri yaptığı çalışmada yangının araç kasasına atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı yönünde değerlendirmede bulundu.

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