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SEYİR HALİNDEKİ MOTOSİKLETE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 09:18 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Bakırköy'de gece saatlerinde seyir halindeki motosiklete plakası alınamayan bir otomobil sürücüsü çarpıp kaçtı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bakırköy'de gece saatlerinde seyir halindeki motosiklete plakası alınamayan bir otomobil sürücüsü çarpıp kaçtı. Kaza sonrası yere düşüp yaralanan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Kaza Bakırköy'de gece saat 02:45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası alınamayan bir otomobil, İstanbul Caddesi üzerinde seyir halinde giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YC 8780 plakalı motosiklete henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü düşerek yaralanırken, otomobil sürücüsü aracıyla hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşlar yaralı sürücüye yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ve ölümden dönen motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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