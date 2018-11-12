Seyir halindeki motosikletten el bombası düştü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, seyir halindeki bir motosikletten pimi çekilmemiş el bombası düştü.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde seyir halindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosikletten pimi çekilmemiş el bombası düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri, el bombasını incelemek üzere emniyete götürdü.

Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

