HABER

Seyir halindeki otobüs alev aldı 

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 00:30 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menemen ilçesinde, seyir halindeki bir otobüste henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi.  Olay, bugün saat 22.30 sıralarında Menemen-İzmir çevre yolunun Ulukent kavşağında meydana geldi.

Seyir halindeki otobüs alev aldı 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, seyir halindeki bir otobüste henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi.
Olay, bugün saat 22.30 sıralarında Menemen-İzmir çevre yolunun Ulukent kavşağında meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Foça-Kozbeyli hattında çalışan 35 DB 2852 plakalı yolcu otobüsü seferini tamamladıktan sonra Çiğli ilçesindeki ESHOT garajına döndüğü sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsten dumanlar yükseldiğini gören şoför aracı emniyet şeridine çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otobüsün tamamına sıçrayan alevleri söndürmek için müdahale etti. Uzun süren çalışmalar sonucunda, otobüsteki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan, otobüste yolcunun olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
İzmir’de otobüs alevlere teslim olduİzmir’de otobüs alevlere teslim oldu
Patpat otomobille çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıPatpat otomobille çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.