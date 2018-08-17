Seyir halindeki otobüste yangın

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Keşan'a bağlı Gökçetepe köyündeki orman kampında kalan 45 öğrenci ile İstanbul'a hareket eden Mehmet Türk'ün kullandığı 34 GH 1342 plakalı otobüsün motor kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Malkara Otogarı yakınlarında otobüsü yolun kenarına çeken şoför, 45 öğrenciyi dışarı çıkardı.

Alevlere yangın tüpüyle müdahale eden Türk'e, çevredeki sürücüler de yardım etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.

Öğrenciler, başka bir otobüsle İstanbul'a gönderildi.

Sürücü Mehmet Türk, yaptığı açıklamada, otobüsün motor kısmından dumanlar çıktığını aynasından gördüğünü belirterek, "Alt yoldaydım. Baktım motor kısmından duman çıkıyor, yan yola girdim. Otobüsü boşalttım. İtfaiye de geldi söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Çok şükür cana bir şey olmadı." diye konuştu.

