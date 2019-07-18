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Seyir halindeki otobüsü taşladılar: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 15:25 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsüne taş atıp 1 yolcunun yaralanmasına sebep oldukları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsüne taş atıp 1 yolcunun yaralanmasına sebep oldukları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı. Olayın yerel ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan şirketler arasındaki yolcu alma konusundan kaynaklandığı tespit edildi.
Olay, Manavgat’ın Çenger Mahallesi D 400 karayolunda bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 MBM 06 plakalı şehirler arası yolcu otobüsüne hareket halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından taş atıldı. Olayda otobüste yolcu olarak bulunan Azerbaycan vatandaşı Nurad Guliyev yaralandı. İhbar üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, taş atan şüphelilerin jandarma devriye aracını görüp motosikleti bırakarak olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Motosiklette parmak izleri ve DNA’ları alan jandarma, konunun yerel taşımacılar ve şehirler arası taşımacılar arasında yolcu alma konusundan kaynaklandığı tespit etti. Yapılan çalışma sonunda motosikletin son sahibi ve Alanya Manavgat arasında minibüs şoförlüğü yapan R.C. ile olaya karıştıkları iddia edilen S.Ç. ve O.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada sorguları devam eden şüphelilerin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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