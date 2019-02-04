Seyir halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman’da seyir halindeki bir otomobil, elektrik aksamından kaynaklanan arıza nedeniyle alev aldı.
Olay, Adıyaman Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Hikmet Göç yönetimindeki 07 UD 307 plakalı otomobil, Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametinden şehir merkezi istikametine giderken alev aldı. Dumanların yükseldiğini gören sürücü otomobili park ederek dışarı çıktı. Vatandaşlar olay yerine itfaiye çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri zamanında müdahale etti. Alevler otomobili tamamen kaplamadan söndürüldü.
Otomobilin elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenilen yangın nedeniyle Atatürk Bulvarı’nda trafik bir süre aksadı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından trafik akışı sağlandı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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