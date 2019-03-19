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Seyir halindeki otomobil alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 21:50 | Son Güncelleme

Denizli’de trafikte seyir halindeyken bir araçta çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.Edinilen bilgilere göre, olay Denizli-İzmir karayolu üzerindeki Üçgen Köprülü kavşakta meydana geldi.

Denizli’de trafikte seyir halindeyken bir araçta çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, olay Denizli-İzmir karayolu üzerindeki Üçgen Köprülü kavşakta meydana geldi. İzmir istikametin seyir halinde olan Nail Ş. idaresindeki 28 EJ 510 plakalı otomobilin motorunun bulunduğu ön kaputundan dumanlar çıktığını gören sürücü aracı yol kenarına park ederek itfaiyeyi aradı. İhbar üzerinde olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangın söndürme çalışmaları esnasında olayın meydana geldiği yol tek taraflı olarak yaklaşık 15 dakika trafiğe kapatıldı. Yangının yapılan ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkmış olabileceği düşünülüyor. Yangın sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken olayda ölen yada yaralanın olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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