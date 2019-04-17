Seyir halindeki otomobil alev aldı

Düzce'de seyir halindeki araçta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Kiremit Ocağı Mahallesi Şehit Yelken Sokak'ta seyir halindeki Hilal Sezer idaresindeki 06 ASE 96 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle otomobilde hasar meydana geldi.

