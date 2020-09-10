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Seyir halindeki otomobil alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 10:31 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 8’inci kilometresinde yaşandı.

Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 8’inci kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 NLG 85 plakalı Renault marka otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Otomobili yol kenarına çeken sürücü durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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