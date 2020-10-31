HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 19:31 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.Olay, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Can R. idaresindeki 06 YOY 09 plakalı Opel marka otomobilden seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü otomobilini durdurarak müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri otomobildeki yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın söndürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kaynıyla yasak aşk yaşayıp kocasından mezarı başında af diledi! İşte o anlar Kaynıyla yasak aşk yaşayıp kocasından mezarı başında af diledi! İşte o anlar
Prof. Dr. Kutoğlu'ndan İzmir depremi sonrası korkutan açıklama!Prof. Dr. Kutoğlu'ndan İzmir depremi sonrası korkutan açıklama!
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
1/
En Çok Okunan Haberler
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
'Aklımı oynatacağım! Kardeşim, akrabalarım...'
'Aklımı oynatacağım! Kardeşim, akrabalarım...'
3 katı çöküp yan yatan bina böyle desteklendi
3 katı çöküp yan yatan bina böyle desteklendi
Doğanlar apartmanından acı haber! Bir çocuk yaşamını yitirdi
Doğanlar apartmanından acı haber! Bir çocuk yaşamını yitirdi
Bakan Pakdemirli, Buse ile ilgili kahreden detayı açıkladı: Haberi yeni almıştı görüştüğümüzde
Bakan Pakdemirli, Buse ile ilgili kahreden detayı açıkladı: Haberi yeni almıştı görüştüğümüzde
İzmir'de Berk Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
İzmir'de Berk Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Diğer Haberler
4 yıldır aranan FETÖ şüphelisi evinde yakalandı
4 yıldır aranan FETÖ şüphelisi evinde yakalandı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 31 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 31 Ekim koronavirüs tablosu
İzmir depremi sonrası korkutan açıklama! 'Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri'
Prof. Dr. Kutoğlu'ndan İzmir depremi sonrası korkutan açıklama!
İbrahim Kalın: Koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim
İbrahim Kalın koronavirüse yakalandı
AFAD duyurdu! İzmir açıklarında bir deprem daha
İzmir açıklarında bir deprem daha
İzmir Valisi Köşger'den vatandaşlara kritik uyarı!
İzmir Valisi Köşger'den vatandaşlara kritik uyarı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.