Seyir halindeki otomobil alev aldı: 2 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki otomobilin alev alması sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Feyruh Ahmed idaresindeki 31 MA 4126 plakalı otomobilde, Çamlıca Mahallesi Vali Muammer Güler Caddesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayda hafif yaralanan Sürücü Ahmed ile yanında bulunan oğlu Muhammed Ahmed, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

