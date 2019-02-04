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Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 16:36 | Son Güncelleme

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde, seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

ADANA, (DHA) - ADANA'nın Karaisalı ilçesinde, seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Alevlerin sardığı otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde, Adana- Karaisalı yolunda meydana geldi. Necati Hankaş yönetimindeki 01 EA 313 plakalı otomobilin motor bölümünde, seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü Hankaş, alevlerin sardığı otomobili yolun sağına çekip, indikten sonra itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, araçtaki yangını söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

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