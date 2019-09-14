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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 18:26 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta seyir halindeki LPG’li otomobilin biranda alev alması paniğe neden oldu.Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı üzerinde sürücü belirlenemeyen 46 NC 180 plakalı LPG’li otomobil, kırmızı ışıktan geçiş yaptığı anda motor bölümü biranda alev aldı.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kahramanmaraş’ta seyir halindeki LPG’li otomobilin biranda alev alması paniğe neden oldu.

Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı üzerinde sürücü belirlenemeyen 46 NC 180 plakalı LPG’li otomobil, kırmızı ışıktan geçiş yaptığı anda motor bölümü biranda alev aldı. Sürücüsünün son anda çıktığı otomobile ilk müdahale bölgede bulunan trafik polisi ve çevredeki esnaflar tarafından yapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını otomobilin tamamını sarmadan söndürdü. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yol, yanan otomobilin kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Sürücüsünün yara almadan atlattığı yangında, maddi hasar oluştu.

Yangın esnasında, söndürme çalışmalarına yardım etmek yerine, cep telefonlarıyla canlı yayın telaşına düşen vatandaşların bu davranışı ise, diğer sürücüler tarafından tepkiyle karşılandı.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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