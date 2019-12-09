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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 19:02 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Araç sürücüsü ve yolcular son anda araçtan çıkarak canlarını kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Malkara’dan Süleymanpaşa istikametine giden otomobilin İnecik Mahallesi yakınlarında motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Alev alev yanan aracı hemen yol kenarına park eden sürücü ve yolcular arabadan çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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