Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halinde alev alarak yanmaya başlayan otomobili, itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Muhammet Y. idaresindeki 41 US 266 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilinin yandığını gören vatandaş, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobili söndürebilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybının olmaması rahat bir nefes aldırırken, yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

