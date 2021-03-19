HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

19.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Ayşe A. idaresindeki 41 AFJ 731 plakalı Renault marka otomobilin motor kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilinden duman çıktığını gören sürücü, otomobilini güvenli bir yere çekerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Dumanlar kısa süre içerisinde kendisini alevlere bıraktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Otomobilin motor kısmının tamamen yandığı öğrenilirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Genç kızın ölümüyle ilgili yeni gelişmeTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Genç kızın ölümüyle ilgili yeni gelişme
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
1/

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Van'daki kadın cinayetinde yeni gelişme: 4 çocuk annesi eşini öldürüp kaçan zanlı yakalandı

Van'daki kadın cinayetinde yeni gelişme: 4 çocuk annesi eşini öldürüp kaçan zanlı yakalandı

Arızalı telefon kavgasında polise tehdit: Bunun hesabı kesilecek

Arızalı telefon kavgasında polise tehdit: Bunun hesabı kesilecek

Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasakları Nisan'da kalkacak mı?

Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak?

Hayvanat bahçesinden geyiği kaçırıp yediler! Alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı

Hayvanat bahçesinden kaçırıp yediler: Planlanmış bir olay

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapacağım konuşma 2023'ün manifestosu olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Genç kızın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.