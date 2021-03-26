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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

26.03.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Bursa’da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü can havliyle kendini dışarı atarken, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 7202 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan A.A. idaresindeki 26 NV 481 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilinden duman çıktığını gören sürücü, kendini dışarı attı. Dumanlar kısa süre içerisinde kendisini alevlere bıraktı. Durumu gören diğer sürücüler yangın söndürme tüpü ile itfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar yangına müdahale etti. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Otomobilin motor kısmının tamamen yandığı öğrenilirken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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