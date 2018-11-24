Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor bölümünün alev almasıyla yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangının söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bugün saat 08.00 sıralarında, Babadağ ilçesinden Sarayköy yönüne giden Sefa Yavaş (30) yönetimindeki 35 MFA 95 plakalı otomobilin motor bölümü, Gerali Mahallesi mevkisinde alev aldı. Yavaş, otomobilin ön kaputunun altında duman çıktığını fark edince aracını yol kenarına çekti. Motor kısmındaki alevler, kısa sürede otomobilin ön bölümünü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki alevleri söndüren itfaiye ekibi, LPG tankı bağlantılarını keserek olası patlamanın da önüne geçti. Yangında araç kullanılmaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI



