Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çerkeş’ten Karabük’e seyir halinde olan Semir Eser (20) idaresindeki 37 PC 091 plakalı Fiat marka otomobil Eskipazar ilçesine bağlı İmanlar köyü yakınlarında biranda alev almaya başladı. Otomobilini yolun kenarına çeken sürücü ile yanında bulunan Engin Can Göktaş (18) kendini araçtan dışarı atarak alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtardı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Eskipazar Belediyesi itfaiye erlerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangın ile ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

