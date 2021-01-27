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Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

27.01.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Denizli’de seyir halinde olan otomobil bir anda alevlere teslim oldu.

Denizli’de seyir halinde olan otomobil bir anda alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobil söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 20 KT 721 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenden dolayı bir anda yanmaya başladı. Araç sürücüsünün alevleri fark etmesi üzerine otomobilini durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 0lay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürmek için müdahalede etti. Kısa sürede söndürülen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Öte yandan, yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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