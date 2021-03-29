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Seyir halindeki otomobil TEM Otoyolunda alev topuna döndü

29.03.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü.TEM Otoyolunda Ankara istikameti üzerinde seyir halinde olan plaka ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobilde Hendek ilçesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü.
TEM Otoyolunda Ankara istikameti üzerinde seyir halinde olan plaka ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobilde Hendek ilçesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracını emniyet şeridine çekerek, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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