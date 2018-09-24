Seyir halindeki otomobil yandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Yenice ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücünün eşi, panik halinde araçtan indiği sırada yaralandı.
Olay, Karabük Zonguldak Karayolu Ezankaya Tüneli mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Recep Özdemir yönetimindeki 78 AD 398 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede aracı sararken sürücü ve yanındaki eşi Müyesser Özdemir, kendilerini güçlükle dışarı attı. Bu sırada ayağını taşa vurması sonucu hafif yaralanan Müyesser Özdemir, olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.
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