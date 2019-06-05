HABER

Seyir halindeki otomobil yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 20:40 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde seyir halinde olan 34 PAV 20 plakalı beyaz otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Kahramanmaraş’ta seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde seyir halinde olan 34 PAV 20 plakalı beyaz otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracından inerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilin alev alan motor kısmına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıtSoylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt
Balkon demirinin korkuluklarına başı sıkışan çocuk kurtarıldıBalkon demirinin korkuluklarına başı sıkışan çocuk kurtarıldı
Yayladağı’nda sınırın sıfır noktasında orman yangınıYayladağı’nda sınırın sıfır noktasında orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adaşıyla karşılaşınca esprileri art arda sıraladı

Adaşıyla karşılaşınca esprileri art arda sıraladı

İşte Merih Demiral'ın yeni takımı

İşte Merih Demiral'ın yeni takımı

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.